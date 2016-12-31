

قرر أحد محلات البيتزا عقد مسابقة ومنح الفائز المحظوظ بيتزا مجانية لمدة عام كامل، لكن الرجل الذي حظي بهدية على مدار الـ365 يوما، طلب التبرع بها.



وتم اختيار جوش كاتريك بشكل عشوائي من بين 1200 مشارك، كانوا جميعهم يأملون بالحصول على الجائزة، في ولاية بنسلفانيا بأميركا.



استلم كاتريك بريداً إلكترونياً عن فوزه بعد مغادرته مركزاً للعلاج الكيماوي للسرطان، حيث يعاني من سرطان القولون، وكان رده بأنه يريد التبرع بهذا العرض لبنك طعام محلي.



وقال إنه أراد أن يمنحها للناس الذين يمكن أن يستفيدوا منها أكثر منه، وهذا الرد أدهش فريق العمل في "pizza parlor"، لكنهم فكروا في طريقة أفضل لاقتسام البيدر، حيث قرروا منح البيتزا المجانية لكل من بنك الطعام وكاتريك طوال السنة، بحسب ما نقله موقع "Mashable".