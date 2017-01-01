في واقعة غريبة من نوعها سيتزوج المواطن الأوروغوائي ديليسيو سولر (102 عاماً) في الثامن من الشهر المقبل من أدريانا دالماو جارته في قريته التي تصغره بـ 46 عاماً.

وقالت وسائل اعلام محلية إن سولر قرر الزواج من دالما لكي تحصل على جزء من معاشه وشكرها بهذه الطريقة على السنوات التي قضتها في خدمته.

ويقطن سولر ودالموا في قرية جيتشون بمقاطعة بايساندو بشمال أوروجواي، حيث قرر الأول الزواج منها لكي تحصل على جانب من معاشه، كأحد أشكال الشكر لها على المساعدة التي قدمتها له منذ ان أصبح قعيدا، وفقاً لما ذكرته صحيفة (الباييس).

وتقيم عائلة سولر هذا الأمر بشكل إيجابي حيث صرحت ابنته أولجا للصحيفة "إذا ما غاب والدنا عنا غداً، فإن شيئاً من معاشه سيذهب لها. هذا أحد أشكال شكرها على كل ما قدمته. دائماً ما كانت ودودة معه، وتساعده أثناء غيابي".

وسيكون حفل الزفاف صغير وسيقتصر الحضور على العائلة من المقربين، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.