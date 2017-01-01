«صباح الخير عليكن من مدينة الضباب»

الفنانة إليسا لمحبيها عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورتين إحداهما لها والأخرى للمنظر الذي يظهر خارج نافذتها، وعلقت على الأولى: «لندن مود، برد»، وعلقت على الثانية: «صباح الخير من مدينة الضباب لندن». يذكر أن إليسا كانت أطلت في حلقة من برنامج الإعلامي عمرو أديب الذي يبث على قناة «one» اتسمت الحلقة بالجرأة والصدق وأعلنت فيها أنها الفنانة الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط، وأن نجاحها يستفز أشخاصا لا يحبونها.