يحاول الركاب عادة الوصول في الوقت المناسب قبل إغلاق أبواب القطار، وفي الوقت الذي ينجح البعض، يفشل آخرون في ذلك، لكن هذا الرجل حاول أن يستخدم العربة التي يجر بها طفله الرضيع ليبقي أبواب القطار مفتوحة إلى حين دخوله، غير عابئ باحتمال تعرض الطفل للأذى.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع في الصين، وتم تصويره من داخل محطة للقطارات، يظهر الرجل وهو يدخل عربة الطفل إلى القطار، على الرغم من أن الأبواب كانت على وشك أن تغلق.

ولم يكترث الرجل لسلامة طفله، بل راح يدفع بالعربة إلى الداخل، بعد أن أغلقت عليها أبواب القطار، وتمكن من الدخول معها عبر الباب في اللحظة الأخيرة، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

وسارع موظفو الأمن إلى توبيخ الرجل على التصرف المتهور، ومن غير المعروف إذا كان الطفل تعرض للأذى من جراء إغلاق باب القطار على عربته أم لا.

لكن الأب تعرض لانتقادات شديدة من قبل المعلقين الذين شاهدوا الفيديو، وأبدوا غضبهم لاستخدامه الطفل ككبش فداء في سبيل ركوب القطار أثناء إغلاق الأبواب بأي ثمن.