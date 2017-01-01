نشرت الكاتبة كيلي كروس، مقالاً عبر أحد مواقع مجلة "تايم" تستعرض فيه تجربتها في تخفيض الوزن.

وتحدثت عن كيف قررت اتخاذ القرار بعدما كرهت النسخة القديمة من حياتها وجسدها، وبدأت رحلة تخفيض الوزن.

تطلب ذلك ثلاث سنوات، لكن شيئاً لم يتغير مثلما يحدث مع الكثيرين.

وقد جربت طرقاً عدة لكن طريقة واحدة كانت هي الأنجح.

وأوضحت كروس عبر المقال أنها كررت محاولات عدة لكن الوضع لم يتحسن. وكان السبب في ذلك غير متعلق بما تفعله... بل بما تفكر فيه.

وكشفت عن أن السبب الذي كان دائماً يعطلها عن فقدان الوزن كما يجب، وكما يحصل لكثيرين، هو التركيز فيما لا يجب القيام به. أي في الطعام الذي يجب الابتعاد عنه والأشياء التي يجب التخلي عنها.

ما يجعل الجسد يحس بالحرمان خلال العملية. فتتحول الرحلة إلى حزن وقهر وينتهي كل ذلك بالاستسلام.

لذا قرّرت تغيير ذلك، تقول الكاتبة "قررت تغيير نظرتي للأمور بشكل جذري. والانتقال من الإحساس بالذنب والحرمان، إلى أن أكون أكثر لطفاً مع نفسي. فبتّ أركز على الجانب الإيجابي أكثر والتعامل بصبر وهدوء أكثر، وعدم الاعتماد على السرعة والتسرع والحلول الترقيعية".

بعد هذا القرار تؤكد كروس أنها فقدت أكثر من 130 باونداً وعوضتها بمستوى صحي ومادي أفضل. بينما قلدها من حولها من الأصدقاء والعائلة بعدما رأوا إيجابية ذلك عليها.

وكشفت أنها اتبعت ثلاث خطوات رئيسية لتكون ألطف مع نفسها: 1. ألا تحس بالذنب ما دامت قد بذلت جهدها، 2. تعديل الأهداف والاستمتاع بالرحلة قبل النتيجة، و3. وضع تقييم دوري مستمر، فإذا فشلتم، فتساءلوا "لماذا؟" وصححوا ببساطة بدلاً من تأنيب أنفسكم.