«صباح الخير عليكن من مدينة الضباب»
الفنانة إليسا لمحبيها عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورتين إحداهما لها والأخرى للمنظر الذي يظهر خارج نافذتها، وعلقت على الأولى: «لندن مود، برد»، وعلقت على الثانية: «صباح الخير من مدينة الضباب لندن». يذكر أن إليسا كانت أطلت في حلقة من برنامج الإعلامي عمرو أديب الذي يبث على قناة «one» اتسمت الحلقة بالجرأة والصدق وأعلنت فيها أنها الفنانة الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط، وأن نجاحها يستفز أشخاصا لا يحبونها.
«ستنبهرون بهذا البرنامج»
الفنانة الراقصة المصرية فيفي عبده، موضحة أنها تعاقدت على المشاركة كضيفة في برنامج «اس ان ال بالعربي» الذي يذاع على قناة «او اس ان» كعرض اول و«سي بي سي» كعرض ثان.
وأكدت أنها عقدت جلسات عمل مع فريق الكتابة وقاموا بـ «اسكتشات رائعة ستبهر بها جمهورها» بحسب قولها. يذكر أن هذا البرنامج شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم روبي وايتن عامر ومنى زكي وهند صبري وحقق البرنامج نجاحا كبيرا بمصر والوطن العربي.
«في البحر ألقي همومي وأعيش يومي»
العارضة الشهيرة أليساندرا أمبروسيو بعد ان قضت يوما ممتعا على الشاطئ في فلوريانو بوليس ـ البرازيل، أليساندرا أمبروسيو البالغة من العمر 35 عاما كانت بالبيكيني على الشاطئ مع أصدقائها.
والتقطت أليساندرا الصور وأظهرت مثالية قوامها وقالت لمتابعيها: بيني وبين البحر لغة خاصة، يفهمني وأفهمه.. وعنده ألقي بهمومي ومشاكلي ثم أعود وكأنني ابنة اليوم ناسية تماما ما قد مضى.
«أنا إنسانة مسيطرة، وصعب ترويضي»
الممثلة المصرية عبير صبري كاشفة أنها لا تعارض أن تكون زوجة ثانية، مبررة أنها لا تمانع مشاركة امرأة أخرى في حياة رجل آخر حتى تتفرغ لحياتها وأصدقائها، شرط أن يكون هذا الزواج أساسه العقل.
وخلال حوارها في أحد البرامج، قالت إنها لم تتزوج سوى مرة واحدة وعاشت بعد ذلك قصة حب غير ناجحة، متمنية في الوقت عينه أن تتزوج قريبا وترزق بطفل.
وأشارت عبير إلى أنه من الصعب وجود رجل قادر على التحكم بأهوائها نظرا لشخصيتها القائمة على الهيمنة.