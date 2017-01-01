«أنا إنسانة مسيطرة، وصعب ترويضي»

الممثلة المصرية عبير صبري كاشفة أنها لا تعارض أن تكون زوجة ثانية، مبررة أنها لا تمانع مشاركة امرأة أخرى في حياة رجل آخر حتى تتفرغ لحياتها وأصدقائها، شرط أن يكون هذا الزواج أساسه العقل. وخلال حوارها في أحد البرامج، قالت إنها لم تتزوج سوى مرة واحدة وعاشت بعد ذلك قصة حب غير ناجحة، متمنية في الوقت عينه أن تتزوج قريبا وترزق بطفل. وأشارت عبير إلى أنه من الصعب وجود رجل قادر على التحكم بأهوائها نظرا لشخصيتها القائمة على الهيمنة.