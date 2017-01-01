بحث خليفة الرميثي رئيس مجلس ادارة وكالة الامارات العربية المتحدة للفضاء امس مع وفد ياباني برئاسة ناو هيكو آبي نائب رئيس أنظمة الدفاع والفضاء المتكاملة بشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في اليابان الآليات والإجراءات المتبعة في سبيل ضمان نجاح مشروع «مسبار الأمل» الطموح في ظل اقتراب موعد إطلاقه المزمع عام 2020 على متن الصاروخ الياباني «إتش 2 إي».

وناقش الجانبان أوجه التعاون الممكنة في مختلف مجالات الفضاء خاصة فيما يتعلق بمشروع «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ الذي تتولى شركة ميتسوبيشي اليابانية مسؤولية إطلاقه بحلول العام 2020، وأعرب الرميثي خلال اللقاء عن تقديره لجهود الشركة اليابانية من خلال التعاون القائم مع فرق العمل وإسهاماتهم الرامية لضمان نجاح مشروع مسبار الأمل.

وأكد الرميثي على عمق علاقات الشراكة القائمة مع اليابان في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، بما فيها القطاع الفضائي الذي يمثل وجهة استراتيجية لكلا الجانبين.

يذكر أن وكالة الإمارات للفضاء وقعت العام الماضي مذكرة تعاون استراتيجية مع الحكومة اليابانية في خطوة هامة على طريق الاستكشاف السلمي والآمن للفضاء الخارجي، والتي أسسا من خلالها تعاونا استراتيجيا على المديين القريب والبعيد بين البلدين في قطاع الفضاء.