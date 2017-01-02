وثق مقطع فيديو متداول عملية قنص دقيقة، نفذتها المقاومة الشعبية اليمنية في قناص حوثي كان متحصناً على قمة أحد جبال مأرب، وتظهر دقة التصويب والرماية في مشهد تطاير أشلاء القناص في الهواء لحظة إصابته.

واستخدم في العملية صاروخ موجه، ما أدى لتطاير أشلاء القناص في الهواء لعدة أمتار، فيما وصفت العملية بالنوعية، وأنها تشير إلى تقدم المقاومة الشعبية اليمنية داخل معاقل الحوثيين شمال اليمن.

يذكر أن المقاومة الشعبية مدعومة من قبل التحالف العربي الذي تقوده المملكة لاستعادة الشرعية في اليمن، وتتلقى المقاومة مساندة جوية وعسكرية مباشرة ودعماً بالأسلحة المتنوعة بينها صواريخ موجهة وغيرها