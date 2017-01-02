

هاجم ذئب مفترس طفلاً عمره 3 سنوات داخل حديقة حيوانات في سوق عرعر مول في السعودية، متسببًا في إصابته بأماكن متفرقة من جسده، فنُقل على إثرها إلى مستشفى عرعر المركزي، فيما صدر توجيه من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير مشعل بن عبدالله بإخلاء الحديقة.



وأوضح والد الطفل محمد الرويلي، بحسب ما أوردت صحيفة "عاجل"، أن ابنه البالغ من العمر 3 سنوات تعرض لهجوم مفاجئ من ذئب مفترس خلال تسوق العائلة في سوق عرعر مول؛ لافتاً إلى أن طفله تجاوز سياجًا قصيرًا لينقض عليه الذئب ويمزق جسده، فتم نقله إلى مستشفى عرعر المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وبيّن والد الطفل أن مسؤولين بحديقة الحيوان التابعة للمجمع عرضوا عليه مبالغ مالية للتنازل عن حق الطفل خلال زيارتهم له بالمستشفى، مؤكداً أنه أوصل رفضه لتلك الإغراءات وإصراره على المطالبة بمعاقبة المتسبب في هذا الإهمال.



من جهتها، كشفت مصادر عن صدور توجيه من قِبل أمير منطقة الحدود الشمالية بإخلاء حديقة الحيوانات الموجودة في سوق عرعر مول.



ولفت المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد العنزي، إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع الحادث، وتعكف على إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الحادث.