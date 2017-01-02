اختار مواطنون في أماكن من العالم الاحتفال بطريقة خاصة قد تبدو غريبة.



هذه قائمة من خمس عادات مختلفة احتفل فيها الأهالي بتوديع العام الماضي واستقبال العام الجديد:



1. تركيا: ملابس داخلية حمراء



مع اقتراب نهاية العام، تشرع المحلات التركية في بيع ملابس داخلية باللون الأحمر. ويزداد الإقبال عليها من أجل ارتدائها في ليلة رأس السنة. وهي ممارسة شعبية تنبني على معتقد يقول إن ارتداء ملابس حمراء في احتفالات العام الجديد يجلب الحظ للفرد ولمن حوله، وفق ما نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.



2. رومانيا: رقصة الدب



يحتفل الرومانيون بدخول السنة الجديدة وتوديع القديمة، بارتداء أزياء الدببة وفرائها. ثم يشرعون في الرقص من منزل إلى آخر. وذلك إيماناً منهم بأن ذلك يطرد الشر.



3. أميركا: تعليق حيوان



في بلدة براستاون في كارولاينا الشمالية، يبدأ العد التنازلي، وما إن يعلن عن بداية السنة الجديدة حتى يشرع مواطنو البلدة في إنزال حيوان مربوط في صندوق زجاجي إلى شجرة بحبل. وكانوا في الماضي يستخدمون حيواناً حقيقياً. لكن جمعيات حماية حقوق الحيوان ضغطت في اتجاه استخدام لعبة بدل الحقيقي.



4. الشيلي: احتفالات مع الأموات



يرغب أهالي تالكا وسط الشيلي في قضاء حفلة رأس السنة مع ذويهم الذين ماتوا. لذا يقضي الآلاف وقت الاحتفالات بالسنة الجديدة في المقبرة، محاطين بالشموع ومرفوقين بالموسيقى الكلاسيكية.



5. بريطانيا: السباحة في البرد



يتحدى 1500 شخص المياه الباردة في ويلز البريطانية. والهدف من وراء ذلك جمع الأموال للجهات الخيرية. ويقول البعض إن السباحة في البرد يمكن أن تكون لها آثار علاجية.