«أتمنى أن يصبح نجما في كرة القدم.. لكن سأترك له حرية تحديد مصيره»
نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو في حديثه الخاص مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «كل يوم» متحدثا عن ابنه البالغ من العمر 5 سنوات، متمنيا أن يراه مثله نجما عالميا في كرة القدم، لكن بالتأكيد ـ على حد قوله ـ سأترك له تحديد مصيره ومستقبله حسبما يرى وحسب ميوله وقدراته، مؤكدا بحنو بالغ ان أكبر نعمة من الله له هذا الابن الجميل.
«أبذل جهداً غير عادي لتحري الدقة فيما أقول»
عالمة الفلك اللبنانية ماجي فرح في حلقة ليلة رأس السنة على قناة «اون تي في» مع أحد البرامج الخاصة بمناسبة نهاية العام، مؤكدة أن علم الفلك من أعقد العلوم والتبحر فيه يحتاج جهدا غير عادي، وأنها أحيانا تصاب بوعكات صحية بسبب انغماسها الشديد في هذا العلم لتحري الدقة فيما تكتب وتقول خاصة ان هناك عددا كبيرا يتابعونها باهتمام شديد.
«لا، لن يكون هناك حفل موسيقي في الذكرى العشرين لرحيلها»
الأميران البريطانيان وليام وهاري يكشفان انهما يريدان التأكيد والتركيز على الإنجازات الخيرية لأمهما الأميرة ديانا، وأنهما يعتزمان السير على خطاها في هذا المجال.
«كنت في أشد الحاجة للراحة من أجل بيتي وأولادي»
الفنانة المصرية هنا شيحا للإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة»، حيث قالت انها فضلت ان تبقى في بيتها وسط أسرتها الصغيرة طيلة عام 2016، معتذرة عن كل الأعمال التي عرضت عليها في السينما والتلفزيون، بعد مشاركتها قبل هذا العام في أكثر من عمل حرمت فيه من الشعور بالدفء والحميمية وسط أولادها وزوجها.
«آمل أن يستفيد الآخرون مما حدث لي، فقد كشفت عن الكثير من التفاصيل المفيدة»
الممثلة والمغنية الإنجليزية كوري كيم مارش خلال تحدثها حول إجهاضها والآلام التي عانت منها وانتهت بفقدانها جنينها.
«كانت مغرمة بالسير على البساط الأحمر»
فريدريك تيرنز (73 سنة)، زوج الممثلة زازا غابور التاسع، يكشف خلال تأبينها أن البساط الأحمر كان كل شيء بالنسبة لها، ولاحظ ايضا ان النجم السينمائي كيرك دوغلاس وقف بجانبها بعد إصابتها بالجلطة الدماغية التي أدت لوفاتها.