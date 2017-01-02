لقي 23 شخصا حتفهم، امس، جراء حريق شب بقارب خشبي، كان في طريقه إلى جزيرة سياحية إندونيسية، في خليج جاكرتا قبالة العاصمة، في حين اعتبر 17 آخرون في عداد المفقودين.

وذكر سوتوبو بورو نوغروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للإغاثة، في بيان رسمي، أن القارب «زاهرو إكسبرس» كان يحمل على متنه 230 شخصا، عندما اشتعلت النيران فيه بسبب حدوث ماس كهربائي بمولد للطاقة الخاص به، وأضاف البيان، أن 17 مصابا تم نقلهم سريعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما بقي 17 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث للأناضول أن الحريق شب بينما كان القارب على بعد ميل واحد من ميناء «موارا أنجك»، الذي غادره متوجها إلى جزيرة «تيدونج»، وهي جزيرة سياحية شمال جاكرتا. ولفت إلى أن «فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ نحو 190 شخصا خلال عمليات البحث التي شارك بها 5 سفن»، ويرى محللون أن هذه الحوادث شائعة في إندونيسيا، نظرا للتغاضي في كثير من الأحيان عن معايير السلامة.