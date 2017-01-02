قالت حديقة حيوان فيلادلفيا إنها نفذت القتل الرحيم في لبؤة عمرها 25 عاما يعتقد أنها أكبر الأسود عمرا بالولايات المتحدة وذلك بعد أن عانت تراجعا كبيرا في الحركة والسلوك.

وقالت حديقة حيوان فيلادلفيا في بيان يوم الجمعة إن اللبؤة زندا التي ولدت في حديقة حيوان جوهانسبرج في 1991 وصلت إلى فيلادلفيا في عام 1993 وكانت محبوبة لدى الزوار على مدار هذه السنوات.

وقال الدكتور أندي بيكر مدير التشغيل في حديقة فيلادلفيا “سيفتقد هذه اللبؤة الرائعة كل من العاملين والزوار على حد سواء وكذلك بشكل خاص الحراس الذين كانوا يلبون الاحتياجات المتغيرة لها مع تقدم عمرها”.

وذكرت الحديقة أن متوسط العمر المتوقع للأسود في حدائق الحيوانات 17 عاما. ويوجد ستة أسود أفريقية أخرى في الحديقة.