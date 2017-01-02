كشف مركز طبي في السودان، السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بمرض الفشل الكلوي في البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى تحسن أداء العلميات التي تعالج المرض.

وأوضح المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى أن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 6400 حالة، مقارنة مع نحو 5 آلاف مريض في العامين اللذين سبقاه، وفق ما أوردت صحيفة "المجهر السياسي" السودانية.

وأشار المركز إلى إجراء أكثر من 200 عملية زراعة كلى في هذا العام.

وأشار إلى وصول نسبة نجاح العمليات في السودان إلى المستوى العالمي، متوقعا إنشاء 3 مراكز جديدة للغسيل بولاية الخرطوم إضافة إلى 14 مركزاً في الولايات الأخرى، لرفع عدد المراكز الحالية التي تبلغ 66 مركزا حاليا.