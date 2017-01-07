تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب تمكن من الإمساك بعشيق زوجته أثناء نومه في سريرها، بولاية ألاباما في أمريكا.
ويظهر الفيديو دخول الرجل إلى شقته، ومن ثم إلى غرفة نومه ليجد شخصا آخرا ينام في سريره بجوار زوجته، التي فزعت فور رؤيتها لزوجها وقفزت من أعلى السرير. ويبدو من الفيديو أن الرجل كان على علم بوجود عشيق زوجته معها، ولذك اصطحب معه شخص آخر ليقوم بتصوير الواقعة، لإثبات التهمة على زوجته. وحقق الفيديو آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم خلاله الزوج بضرب عشيق زوجته، فيما فرت الزوجة هاربة.