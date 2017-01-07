هل تبحث عن مستقبل قد يكون أفضل لطفلك؟ هل تبحث عن أفق جديد وعن جنسية جديدة لمولودك/ مولودتك منذ ولادته إلى جانب جنسيّته الأم؟ هذه قائمة بتسع وعشرين دولة تمنح طفلك جنسيّتها بشكل مباشر إن ولد فيها:

1. الأرجنتين

2. بيليز

3. بوليفيا

4. البرازيل

5. كندا

6. كوستاريكا

7. دومينيكا

8. الإكوادور

9. السلفادور

10. فيجي

11. غرينادا

12. غواتيمالا

13. غويانا

14. الهندوراس

15. جامايكا

16. المكسيك

17. نيكاراغوا

18. باكستان

19. بنما

20. باراغواي

21. بيرو

22. ساينت كيتس ونيفيس

23. سانتا لوتشيا

24. سانت فينسانت وغرينادين

25. ترينيداد وتوباغو

26. توفالو

27. الولايات المتحدة الأميركية

28. الأورغواي

29. فنزويلا

ومن بين هذه الدول، فإنّ جواز السفر الأميركي هو الأفضل، نظراً إلى الخدمات التي يتمتّع بها المواطن الأميركي، لكن الصعوبة تكمن دائما في الحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد للمرأة الحامل.

أما حاملي جوازات سفر دول مثل سانت كيست ونيفيس، وبنما، والمكسيك، وكوستاريكا، والأرجنتين، وفنزويلا، والأورغواي، فهي تمنح الحق في الدخول لمواطني أكثر من 130 بلدا من دون تأشيرة، من بينها دول أميركا الوسطى والجنوبية والدول الأوروبية.