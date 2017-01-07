نشر موقع "travelandleisure " تقريراً عن الوظيفة الجديدة التي طرحتها شركة ترجمة بريطانية، وهي الأولى من نوعها في العالم.

طرحت شركة "توداي ترانسلايشنز"، وظيفة مترجم للرموز التعبيرية، حيث صرحت رئيسة الشركة، وتدعى "جوركا زيلينسكيني" للموقع الإلكتروني أنه تم إنشاء هذا المنصب بحثاً عن شخص يمكنه ترجمة ما وصفه بـ"اللغة الأسرع نمواً في العالم".

وأضافت أن استخدام الرموز التعبيرية أثناء التواصل يمكن أن يختلف بين شخص وآخر نظراً للاختلافات الثقافية وكيفية تفسير هذه الرموز، حيث سيرتكز دور مترجم الرموز التعبيرية على تقديم تقارير شهرية عن التطورات والاتجاهات السائدة في عالم الرموز التعبيرية، إضافةً إلى تقارير عن الاختلافات الثقافية في تفسير كل رمز تبعاً للدول والأفكار.

وأكدت مديرة الشركة أنه من يحق لهم التقدم إلى هذه الوظيفة هم المتخصصون في الترجمة أو في صناعة اللغة، إضافةً إلى ممتلكي مهارات في مجال الاتصالات، لمواجهة تحدي اللغة سريعة النمو. ومن المقرر أن يكلف صاحب هذا المنصب بترجمة مستندات داخلية وخارجية وإعداد تقرير شهري عن أبرز الصيحات في مجال الرموز التعبيرية ورصد الاختلافات الثقافية في استخدام هذه الرسوم.