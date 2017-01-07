يعتبر الموز من أهم محاصيل الفاكهة الاستوائية في جميع أنحاء العالم، ويحتل مركزا كبيرا في التجارة العالمية، حيث يؤدي دورا مهما في اقتصاد كثير من الدول، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية وإقبال المستهلك عليه أكثر من باقي الفواكه الأخرى. ويتميز عن باقي الفواكه الأخرى بإمكانية توافره بالأسواق طوال العام.

ولكن كيف عليك أن تختار الموز؟



لون الموز بين أخضر وأصفر وبني. يجب اختيار الأرقام من 5 إلى 7. في نهاية المطاف تظهر على الموز بقع سوداء ومن ثم يصبح بنيا. ولكن على عكس غيرها من الفواكه، هذا لا يعني أن الموز قد فسد. كلما كان الموز يحتوي على بقع بنية أكثر، احتوى على نسبة أكبر من مادة يطلق عليها رمز TNF. وترمز تسمية هذه المادة في اللغة الإنجليزية إلى عبارة Tumor Necrosis Factor، أي «عامل النخر الورمي»، ما يعني أنها مادة محاربة لمرض السرطان وتكون الخلايا غير الطبيعية في أجسامنا. وأعلنت التجارب أن تناول الموز المسود والحصول على كمية كافية من مادة



الـ TNF من شأنه أن يصد خلايا الورم السرطاني ويحد من نموها وتكاثرها بشكل لافت. ويمكن استخدام الموز ذي البقع السوداء في عمل المخبوزات والفطائر والكعك والعصائر لتناول وجبات متكاملة، خاصة أنه يساعد في الحد من رغبة تناول المزيد من الوجبات الخفيفة.