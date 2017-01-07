نجح لص في سرقة ماسات وحلي بقيمة 5.5 مليون يورو، أمام أعين موظفي متجر للمجوهرات الفاخرة في وسط باريس، في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الأربعيني الذي قدم نفسه على أنه "خبير في صناعة المجوهرات يقوم بصفقة لحساب طرف آخر"، حضر صباح 30 كانون الأول الماضي إلى متجر مجوهرات فاخر بناء على موعد مسبق.

وعرض صاحب المتجر قطعاً عدة على الرجل المجهول في صالة العرض الخاصة بماركة "غريزوغونو" السويسرية. وأعرب الرجل عن اهتمامه بماستين خام، وبخاتمين مرصعين بألماس والحجارة الكريمة، إلا أنه غادر المتجر من دون أن يشتري أياً منها.

وبعد ذلك، تنبّه صاحب المتجر في فترة بعد الظهر إلى أن الزائر الصباحي سرق أربعة قطع مستبدلاً إياها بنسخ مقلدة.