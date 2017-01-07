أثار مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا غضب المدافعين عن حقوق الحيوان، بعد أن ظهر فيه مجموعة من العمال وهم يطاردون دباً ليدهسوه تحت عجلات شاحنتهم.



وفي بداية الفيديو يحاول الدب الذي بدا منهكاً أن يهرب بالجري فوق الثلوج التي غطت الأرض، لكن الشاحنة كانت أسرع منه بكثير، وسرعان ما صعدت عجلاتها فوقه لتزيد من معاناته.



وبدا أن المعتدين لم يرغبوا بترك الدب على قيد الحياة، حيث راحوا يصعدون بالشاحنة فوق جسده مراراً وتكراراً إلى أن فارق الحياة، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.



ويُعتقد أن الدب استنفد معظم قواه، ولم يكن قادراً على الهرب أو الدفاع عن نفسه، بعد أن فشل في السبات الشتوي. في حين يقول آخرون أنه كان بالفعل في حالة من السبات لكن المهاجمين أيقظوه وطاردوه لقتله.



وقالت صحيفة سيبريا تايمز إن الدب كان لا يزال على قيد الحياة بعد دهسه للمرة الأولى، وحاول الهرب والنجاة بحياته، لكن الشاحنة صعدت من فوقه مجدداً ليفارق الحياة بعد وقت قصير.



وقال سخامين أفاناسييف وزير البيئة المحلية في منطقة ياكويتا إن الوزارة فتحت تحقيقاً في حادثة الاعتداء والقسوة على الحيوان الذي يعد رمزاً لروسيا، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق قريباً واتخاذ الإجراءات المناسبة.