«إنها وسيلة وضيعة منه لمعاقبتي»
الممثلة الأميركية أمبر هيرد خلال اتهامها النجم جوني ديب بالمماطلة في اتمام إجراءات الطلاق بالرغم من انفصالهما في العام الماضي. ويذكر ان ديب منتج سينمائي ايضا وكان قد ترشح للعديد من الجوائز الأكاديمية، ويعرف عنه ولعه بتأدية الأدوار الغريبة في الأفلام.
«من الواضح أنها تريد السير على نفس الدرب»
النجمة السينمائية نيكول كيدمان تعترف بأن ابنتها سنداي روز (8 سنوات) ترغب هي الأخرى في دخول عالم السينما فهي تتابع بشغف كل أعمال وأخبار الفنانين ووسائلهم في تحقيق النجاح المأمول.
«جدل حول «مولانا» حتى قبل عرضه»
المخرج المصري مجدي احمد علي مخرج فيلم «مولانا» عن قصة للكاتب الصحافي ابراهيم عيسى الذي يطرح فكرة شديدة الحساسية عن تجديد الخطاب الديني والوسطية في الاسلام حتى نقضي على الفكر الارهابي الذي أذاق العالم كؤوس المر، ويتعجب المخرج من معارضة الكثيرين للفيلم دون ان يشاهدوه، موضحا ان هذا العمل مجرد حجر ألقى في مياه راكدة لعله يحركها، ولعل الفيلم ينير عقولا أغلقها التشدد المقيت.
«لا لم أعد أتناول الشراب بل وأقلعت أيضا عن عادة التدخين»
الإعلامية التلفزيونية الإنجليزية مارني سيمبسون تكشف أنها بدأت نظاما صحيا صارما، وذلك في سعي منها للتخلص من حالة مرضية نادرة في المثانة، ناصحة كل المقربين منها بالتخلص من عادات تبدو بسيطة لكنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان.
«لم يناصرني أو يقف بجانبي أبدا»
المغنية الأميركية ستاسي فرانسيس تؤكد ان راي جيه، صديق اسرتها، لم يساعدها ابدا بل حاول إلقاءها مرة تحت عجلات حافلة ركاب كبرى، وذلك بعد مشاجرتها العنيفة مع زميلتها الأميركية أيضا الراحلة ويتني سبيرز.
«سعيدة جدا بتلك الحفاوة البالغة»
الفنانة فيفيان مراد وقد استقبلت العام 2017 بإحيائها حفلة من أقوى الحفلات في تورنتو، حيث لبت دعوة الجالية اللبنانية في كندا، وألهبت الأجواء بإطلالتها المبهرة من توقيع مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي، فكانت سهرة من سهرات العمر تكللت بنجاح كبير جدا، وهذا ليس بغريب على فيفيان التي تمتلك المسرح بطريقة رائعة بمواكبة فرقتها الموسيقية، فهي ليست فنانة إستعراض أو فنانة نجحت لها أغنية بالصدفة، ولا تتكل فقط على صوتها الجميل، بل تبهرنا دائما بإطلالاتها الرائعة بتوقيع المصمم يوسف الجسمي.