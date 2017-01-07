كشفت دراسة جديدة مدى استخفافنا بقدرة المخ عند الدجاج.

فقد وجد الباحثون أن للدجاج شخصيات متميزة، وأن لها من بين سمات أخرى قدرات حسابية، فضلا عن أنها تظهر وعيا ذاتيا، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبرأي الدكتور لوري مارينو، مؤلف هذا البحث، وهو محاضر في علم الأعصاب بجامعة «إيموري»، فإننا ننظر إلى الدجاجة باعتبارها «تفتقر لمعظم الخصائص النفسية التي نتعرف عليها في حيوانات أخرى ذكية، كما يسود الظن عادة أن مستوى ذكائها منخفض بالمقارنة بغيرها من الحيوانات».

ووفقا للدكتور مارينو «فالدجاج متطور سلوكيا، ويمكنه التمييز بين الأفراد، ولديه القدرة على إظهار تفاعلات اجتماعية شبه ميكيافيللية، فعندها أيضا مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»، فضلا عن قدرتها على التعلم اجتماعيا بطرق معقدة تشبه تلك التي يمارسها البشر».

وفي دراسة أجريت عام 2005، وجد الباحثون أن الدجاج المنزلي قادر على ضبط النفس، فقد أعطي للدجاج الاختيار بين إما الانتظار لمدة ثانيتين يتبعهما تقديم الطعام لمدة 3 ثوان، أو الانتظار لمدة 6 ثوان يتبعها تقديم الطعام لمدة 22 ثانية، وانتظر الدجاج المكافأة الأكبر، مفضلا الطعام لمدة 22 ثانية، مظهرا قدرته الذكية على التفريق بين مختلف النتائج، فضلا عن ضبط النفس للاستفادة من تلك النتائج.

وأظهرت التجارب على الكتاكيت المنزلية، حديثة الفقس، أنها يمكنها التمييز بين الكميات، كما أن لديها فكرة ترتيب الأشياء.