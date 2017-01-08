حاول رجل أمريكي منع انتشار قصة اعتقاله وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول، بشراء حوالي 1000 نسخة من صحيفة محلية، ليتجنب قراءة السكان المحليين لقصة الاعتقال.

وكانت الشرطة في نيويورك قد اعتقلت جوزيف تلبوت (43 عاماً) يوم الخميس الماضي، ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، كما اتُهم بإعاقة عمل الشرطة، بعد أن رفض أخذ بصماته والتقاط الصور له، وذلك خوفاً من انتشار القصة، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

ويقول رون هولدراكر مالك صحيفة "تايمز أوف وايني كاونتي" إن الصحيفة حصلت على صورة للمتهم من سجن المقاطعة، وقامت بنشرها مع خبر عن اعتقاله يوم السبت، كما ظهر الخبر والصورة على موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت.

وفي محاولة يائسة لمنع انتشارالخبر، أقدم تلبوت على شراء 1000 نسخة من الصحيفة بسعر 1.25 دولار لكل منها، أي أنه دفع 1250 دولار ثمناً للصحف، اعتقاداً منه أنه سيتمكن من إخفاء خبر اعتقاله، لكن ما فعله زاد الطين بلة، وساهم بانتشار القصة كالنار في الهشيم في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.