على الرغم من إقامتها في مصر منذ أكثر من 10 أعوام إلا أن شام الذهبي الابنة الكبرى للنجمة السورية أصالة لم تنجح في الحصول على الجنسية المصرية طوال هذه السنوات، ولكنها نجحت أخيراً في الحصول عليها صباح اليوم بعد زواجها من رجل أعمال مصري منذ عامين،

وهو ما جعلها تحتفل بهذه المناسبة السعيدة على صفحتها الرسمية بإنستجرام حيث شاركت أصدقائها بصورة شهادة الجنسية المصرية التي أصدرتها وزارة الداخلية في مصر والتي تعترف بحصولها على الجنسية المصرية بزواجها من أحمد محمد جوهر الذي يحمل الجنسية المصرية أباً عن جد.

يذكر أن أصالة حصلت أيضا على الجنسية المصرية منذ 8 أعوام بعد زواجها من المخرج والمنتج المصري طارق العريان وهو الزواج الذي أثمر عن إنجابها لتوأمها آدم وعلي.