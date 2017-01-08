وعدت أول مشرعة صومالية في الولايات المتحدة بأن تظهر لجيرانها وغيرهم من المهاجرين على الصعيد الوطني، أن المزيد من الأبواب مفتوحة لهم. وتحدثت علنا ضد دعوة ترامب لبناء جدار على الحدود المكسيكية.



باعتبارها أول مشرعة صومالية، قد تصبح إلهام عمر شوكة في حلق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الرافض لسياسية الهجرة.

وأدت إلهام التابعة للحزب الديمقراطي اليمين الدستورية هذا الأسبوع في مبنى عاصمة ولاية مينيسوتا.



وقالت إنها تدرك أنها يمكن أن تكون منارة للأمل لنظرائها اللاجئين من جاليتها، وإن سياستها تعكس أيضا هويتها الأوسع كأم وابنة وأميركية. حسب أسوتشيد برس.



وفرت إلهام وعائلتها من الصومال عندما كانت في الثامنة فحسب من العمر، واستقرت في نهاية المطاف في مينيسوتا بعد أن أمضت سنوات في مخيم للاجئين في كينيا.



وهزمت شاغل المنصب البالغ من العمر 44 عاما في الانتخابات التمهيدية لمقعد الولاية في مجلس النواب.