وجه الداعية الشيخ محمد العريفي نصيحة إلى الخطباء بتقديم خدمة البث المباشر لخطبهم بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"؛ حتى تكون متاحة لمن يريد سماعها والاطلاع عليها.

وكتب العريفي في تدوينة له (السبت) عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر": "أنصح الخطباء ببث خطبهم مباشرة في تويتر وفيسبوك، فقد بلغت مشاهدات خطبة اليوم ٢٤٥ ألف مشاهدة مباشرة، ووصلت الآن لـ ٤٨٦ ألف مشاهدة خلال ١٢ساعة".

وكان الشيخ العريفي قد قدم أمس، خدمة البث المباشر لخطبة الجمعة الخاصة به عبر حسابه بـ"تويتر"؛ حيث لقيت إقبالاً كبيراً من المتابعين والراغبين في الاطلاع عليها، وسط إشادات بتلك الخطوة