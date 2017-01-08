دبت حالة من الرعب والفوضى في قرية هندية، بعد أن هاجمها قطيع يضم أكثر من 60 فيلاً عاثوا فساداً في القرية، وتسببوا بأضرار جسيمة في 25 من منازلها.

وتظهر المشاهد التي صورها أحد السكان على هاتفه المحمول، مجموعة من الفيلة وصغارها، وهي تحاول الخروج من قرية نوماليغارا بولاية أسام الجبلية، وذلك بعد أن ضلوا طريقهم ودخلوا إلى القرية عن طريق الخطأ، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقع القرية على بعد ميلين من الغابة، وبدلاً من أن يختبىء السكان في منازلهم، خرجوا منها مسلحين بالعصي، وراحوا يطاردون الفيلة، في محاولة لإخراجها من القرية ودفعها للعودة إلى الغابة.

وقال ماهيش كومار، وهو أحد سكان القرية وتعرض لخسائر كبيرة في متجره "بدأت الفيلة تعدو بشكل عشوائي، عندما وصل رجال من قسم الغابات لإنقاذنا، وتسببت الفوضى بخسائر جسيمة في المنازل والمحلات التجارية".

وعلل جايانتا جوسوامي من قسم الغابات ما حدث بأن الفيلة تخرج من الغابات خلال موسم الأرز بحثاً عن الطعام، وينتهي بها الحال في القرى التي يُزرع فيها الأرز، وتحدث مثل هذه الحوادث من وقت لآخر، ولحسن الحظ لم تهاجم الفيلة أياً من السكان.