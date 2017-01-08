وجَّه موقع الجمعية الألمانية لجراحي العظام نصيحة للمواطنين بالسير مثل الطيور المائية؛ إذ يميل بالجذع إلى الأمام مؤديًا إلى تمركز الثقل على الساق الأمامية؛ ما يضمن عدم انزلاق القدمين في ظل توقعات بوصول درجات الحرارة إلى التجمد في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا لـ "العرب" اللندنية، فقد نشر الموقع رسمًا ملحقًا بالتوصية، يوضح أنه عندما يسير البشر بشكل طبيعي فإن وزن الجسم يتوزع بشكل متساوٍ تقريبًا على الساقين؛ الأمر الذي يزيد من خطر فقدان التوازن والوقوع على الأرض الزلقة، بحسب الجراحين.



وكانت انتقادات قد وُجِّهت لسلطات البلدية في برلين بسبب تقاعسها عن رش أرصفة شوارع العاصمة بالملح الصخري في فترة مماثلة من عام سابق رغم تحذير خبراء الأرصاد من تراكم الجليد. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في برلين هذا الأسبوع إلى 10 درجات تحت الصفر.