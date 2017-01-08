«الساحرة التي أسرت القلوب»
محبو وعشاق الفنانة اللبنانية الجميلة نجوى كرم بعد ان نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من كواليس حفلتها على مسرح «الأولمبيا» بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخطفت كرم الأنظار في إطلالتها بالحفل بفستان ذهبي أنيق، وانهالت التعليقات من جمهور كرم على الصورة والذين أثنوا على جمالها ووصفوها بالساحرة التي تخطف القلوب وتأسرها.
«كان ذلك أعظم شرف وتكريم لي في حياتي كلها»
ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي، خلال إلقائها في البيت الأبيض آخر خطاب لها عن دورها كسيدة أولى، حيث ناشدت الشباب، وهي تحبس دموعها تأثرا، بالتسلح بالعلم والأمل لقيادة بلدهم دون خوف.
«بدأنا الصراخ والقفز دون وعي من شدة الفرح»
بنات النجم سيلفيستر ستالون وهن يعبرن عن شعورهن بعد اختيارهن لتوزيع جوائز الفائزين في حفل الـ «غولدن غلوب» للأفلام السينمائية. وقد أبدى سيلفيستر ستالون سعادته البالغة باختيار بناته لهذه المهمة، معبرا عن امتنانه الشديد لمن اختارهن متمنيا لقرة عينيه كل التوفيق.
«نعتقد أن هذا ما كانت تريد ان تكون بقاياها فيه»
تود فيشر، ابن نجمة هوليوود ديبي رينولدز التي توفيت في الآونة الأخيرة، وهو يحمل رماد جثة شقيقته كاري في كبسولة على شكل حبة دواء «بروزاك» كبيرة، ويكشف أنها كانت تحب هذا النوع من المسكنات، الأمر الذي دفعهم لوضع رمادها بعد إحراق جثتها في هذه الكبسولة من أجل دفنها في مقبرة «مرج الغابة» في لوس أنجيليس.
«لا لم توجه الشرطة أي اتهام لي»
مصفف الشعر اللبناني فادي فواز صديق نجم الغناء البريطاني الشهير جورج مايكل الذي توفي مؤخرا يخرج عن صمته، وينفي ان يكون له أي علاقة بموت صديقه مع استمرار التحقيق في هذه القضية.
«لو شفتني في الشارع احضني ومتخفش!»
الممثل المصري محمد رمــضان الذي أصبح نجما وصـاحب أعلى أجر بين نجوم مسلسلات رمضان في حوار خاص بقناة صدى البلد، مؤكدا ان النجم الحقـــيقي هو الجمهور الذي لولاه ما نال هذا القسط الوافر من الشهرة والنجومية.
وقال ردا على سؤال: هل يزعجك الجمهور الذي يقابلك في الشارع فقال قاطعا: بالعكس.. يسعدني جدا وأقول لكل من يريد مصافحتي إذا رآني: اترمي في حضني ومتخفش، فأنا مدين لك بما وصلت إليه من شهرة.