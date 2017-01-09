كشفت مصادر صحفية أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان بالسعودية نجحت في القبض على الأب (رجل أمن متقاعد) المتهم في قضية التحرش الجنسي باثنتين من بناته وتعنيفهما جسديا بالضرب المبرح بعد 30 ساعة من هروبه.

ووفقا لموقع "عاجل" ذكرت المصادر أن الأب استمر في إطلاق تهديداته لابنتيه عبر رسائل جوال بأنه لن يدخل السجن قبل أن ينال منهما بقتلهما، حتى تمكنت الشرطة من الوصول إليه والقبض عليه وإيداعه قسم التوقيف بشرطة محافظة العارضة تمهيدا للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه على خلفية الاتهامات التي سجلتها محاضر الشرطة ودار الحماية الاجتماعية التي تابعت مجريات القضية مع ابنتي رجل الأمن المتقاعد.

ولا تزال إحدى الفتاتين تتلقى العلاج بقسم التنويم بمستشفى العارضة العام، أما أختها فهي بحماية أقاربها في منزل جدتها بعد أن سارعت فرقة مختصة من فك أسرها وتحريرها من الغرفة التي قام والدها بحبسها فيها وإحكام إغلاق الأبواب عليها طيلة 10 ساعات متواصلة؛ لتتعرض إلى حالة نفسية وجسدية سيئة نتيجة طريقة حبسها بعد ضربها مع أختها بطريقة وحشية .