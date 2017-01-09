حذرت عدة فتيات عبر وسائل الإعلام الإلكترونية من امرأة تتخذ من النقاب ستاراً لتسيطر به على حواسهن قبل أن تسلبهن أموالهن معتقدين أنها مشعوذة تستخدم التنويم المغناطيسي فيقفدن أمام عينيها بمجرد خلع النقاب القدرة على السيطرة على أنفسهن ويبت مسلوبي الإرادة وذلك بحسب ما ذكر موقع تلفزيون نابلس الفلسطيني.

تطابقت قصص الفتيات وهن يحكين عن نفس المواصفات ونفس الطريقة رغم اختلاف البلد، فقد تملكهن العطف على «ذات النقاب» خلال وجودهن في مجمعات تجارية شهيرة تطابقتوتبدأ باستدراج فتاة صغيرة لهن باتجاه امرأة مسنة ترتدي النقاب وما أن تكشف عن وجهها وتصوب نظرات عينيها في اتجاهن حتى يصرن مسلوبي الإرادة ويخرجن مبالغ مالية عن طيب خاطر قبل أن يكتشفن اختفاء المبالغ التي يحتفظن بها في «أبواكهن».

وجميعهن يؤكدن أنهن وقعن ضحية لساحرة أفقدتهن ممتلكاتهن بعد أن أفقدتهن القدرة على الإدراك وملك الإرادة قبل أن تسلبهن مالهن.