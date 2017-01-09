أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسيحيين فى الديار المصرية، وفقًا للشريعة الإسلامية بناء الكنائس فى ظل الدولة الإسلامية، إذا احتاجوا إلى ذلك فى عباداتهم وشعائرهم التى أقرها الإسلام على البقاء عليها، وفق اللوائح والقوانين التى تنظمها الدولة المصرية فى ذلك.

وأوضحت أنه لم يَرِدْ فى الشرع الحنيف المنعُ من ذلك فى شيء مِن النصوص الصحيحة الصريحة، وأنه طبقًا لذلك جرى العمل عبر العصور المختلفة، ووفق اللوائح والقوانين التى تنظمها الدولة المصرية فى ذلك الأمر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنها أكدت سلفًا فى معرض ردها على سؤال حول مشروعية بناء الكنائس للمسيحيين فى مصر، وأنه لا يخفى أن سماح الدولة الإسلامية لمواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة.

وأضافت أن القيام على ذلك يعد هو المصلحة الراجحة والرأى الصائب التى دلت عليه عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأكدها عمل المسلمين عبر العصور والأمصار، وأيدتها المقاصد الكلية ومرامي الشريعة، بالإضافة إلى المتغيرات العالمية والدولية والإقليمية والمحلية، وقيام الدولة المدنية الحديثة على مفهوم المواطنة الذى أقره النبى -صلى الله عليه وسلم- فى معاهدة المدينة المنورة، ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.