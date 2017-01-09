تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق شجاعة رجل أمن واجه إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً، في عملية أمنية نفذتها قوات الأمن السعودي بحي الياسمين شمال الرياض، السبت، وأسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين.

كما انتشرت صور لمداهمة قوات الأمن للموقع الذي تحصن فيه المشتبه بهم، ومقتل إرهابيين اثنين في تبادل إطلاق نار مع رجال الأمن.

وتظهر الصور جثث الإرهابيين بالموقع وبجوارها سيارات الأمن.





تفاصيل جديدة

كشف شهود عيان في حي الياسمين بالرياض معلومات جديدة حول العملية الأمنية التي شهدها الحي أمس ، والتي انتهت بمقتل اثنين من الإرهابيين.

حيث روى شاهد عيان تفاصيل الاشتباكات التي وقعت في ساعةٍ مبكرة من صباح أمس السبت، و أوضح أن القوات الأمنية حاصرت

منزل الإرهابيّين، قبيل صلاة الفجر، وبدأت الاشتباكات معهما بعد رفضهما الاستسلام، ومبادرتهما بإطلاق النار على الأمن بعد صلاة الفجر مباشرةً، مشيراً إلى أن البيت كانت تسكنه عائلة قبل أن يُصدم بإطلاق النار، على حد قوله.

وأضاف: "المواجهات بدأت بعد الفجر مباشرةً، وبيتي يقع خلف الشارع المقابل لمنزل الإرهابيّين، ولاحظت قفزهما من المنزل المقابل لمنزلي، وتوجّههما إلى أرضٍ فضاء، وبحوزتهما سلاح كلاشنكوف وأحزمة ناسفة”.



وأكد الشاهد : "المتهمان قفزا إلى منزل جاري، ثم حصلت المواجهة بينهما وبين الجهات الأمنية في الشارع الخلفي”.وأضاف شاهد آخر، أن المنزل لم يظهر عليه أي تحركات مريبة خلال الفترة الماضية، فيما أوضح شاهد أخر أنه لاحظ وجود سيارة من نوع (جمس) سوداء اللون تأتي لهذا البيت في كل شهر مرة، وتبين أنهم يمدون الإرهابيين بالمؤن بشكلٍ شهري” .

يُشار إلى أن لحظات الاشتباك مع الإرهابيين لم تستغرق وقتا طويلاً، حتى تمت الإطاحة بهما بنجاح قبل أن يتمكنا من تفجير نفسيهما بالأحزمة الناسفة التي كانا يرتديانها، وتظهر الصور التي تم التقاطها من داخل المنزل، المؤن التي كانا يستخدمانها من طعام وفرش وغيرها.

وقد أصدرت الداخلية السعودية بيانً أوضحت فيه ملابسات الواقعة ،وأكد المتحدث أن وزارة الداخلية ستواصل من خلال الأجهزة الأمنية تعقب أولئك المفسدين والعمل على كشف مخططاتهم وإفشال ما يسعون إليه .