«للأسف بعض المواهب لا تسعى إلى تطوير نفسها».

الفنانة المغربية كريمة غيث متحدثة عن برامج اكتشاف المواهب العربية وقالت:«أحبها كثيرا، وأرى أنها نجحت في تحقيق نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي، لكن للأسف بعض المواهب لا تسعى إلى تطوير نفسها بعد انتهاء هذه البرامج، فبعدما شاركت في برنامج «ستار أكاديمي»، ورغم عدم فوزي باللقب، كنت حريصة على تطوير نفسي، ودرست الموسيقى والتحقت بـ «ذا فويس» في تركيا». وأضافت: خطواتي الفنية لم تتوقف، ولم أركز في الغناء فقط، لكن اهتممت بالتمثيل أيضا، حيث شاركت في بعض الأعمال المغربية، وقدمت مع الراحل خالد صالح بطولة مسلسل «9 جامعة الدول».