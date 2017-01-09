«انتظروا مفاجأتي الجديدة»
الفنانة كارول سماحة تعود لجمهورها من جديد عبر إعلانها عن تحضيرها لمفاجأة، ولكن لم تكشف أي تفاصيل أخرى.
ونشرت سماحة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وعلقت: تحضر كارول سماحة مفاجأة لمعجبيها في لبنان! والجمهور ينتظر مفاجأة كارول.
«يا ربي دخيلك شو عم بيصير؟»
الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة دكاش في حوار لمجلة «سنوب» تؤكد أن لا وقت لديها لمتابعة الدراما حيث لا تستهويها، قائلة: كلما أرى مشهدا من مسلسل ما أقول «يا ربي دخيلك شو عم بيصير؟»، هي مسلسلات أشبه بنسخ مشوهة من تيمات قديمة حيث البطل يحب شقيقة البطلة، والشقيقة تحب والده الذي يعود ليغرم بابنتها التي تُغرم بحفيده!
وأضافت: لا بليز لا أستطيع متابعة هذا النمط، ولمعلوماتك، لا يوجد عندي جهاز تلفزيون في البيت، وإذا كان هناك برنامج مهم جدا، أذهب إلى منزل أمي لأشاهده.
«كان حفلا مميزا بكل معنى الكلمة»
تعليق للصحافة الأميركية بعد ان عقد الرئيس باراك أوباما حفلا ساهرا للفنانين، هو الأخير في رئاسته، استمر حتى الساعة الرابعة صباحا، وحضره عدد كبير من النجوم كان منهم: ميريل ستريب، توم هانكس وماكارتني، أوليفيا وايلد وتشانس مغني الراب.
«لم يعد بالإمكان استبعاد انهيار الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا منه»
الزعيم السياسي الألماني سيغمار غابراييل يؤكد ايضا ان مساعي إيطاليا وفرنسا لتقليص العجز في ميزانيتيهما تشكل تهديدا لهذا الاتحاد.
«إنها تسيء بل تؤذي سمعة الأسرة بنشرها مثل هذه الأخبار على الملأ»
اصدقاء النجم براد پيت الغاضب وهم ينتقدون زوجته السابقة أنچيلينا چولي لنشرها سجلات خلافهما المرير بعد تسريبها من المحكمة.
«من نجاح لنجاح يا حبيبة قلبي»
الفنانة المصرية نادية الجندي مهنئة الإعلامية بوسي شلبي على عودتها إلى تقديم برنامجها «أحلى النجوم» عبر قناة النهار، حيث استضافت الممثل عمرو سعد، وذلك بعد فترة حداد شلبي على زوجها الممثل الراحل محمود عبدالعزيز. الجندي نشرت عبر صفحتها على مواقع التواصل، صورة لإعلان الحلقة الأولى من البرنامج بعد عودته، وكتبت: «مبروك رجوع الصديقة العزيزة بوسي شلبي للإعلام، وحشتينا ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح يا حبيبة قلبي ألف مبروك».
«للأسف بعض المواهب لا تسعى إلى تطوير نفسها».
الفنانة المغربية كريمة غيث متحدثة عن برامج اكتشاف المواهب العربية وقالت:«أحبها كثيرا، وأرى أنها نجحت في تحقيق نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي، لكن للأسف بعض المواهب لا تسعى إلى تطوير نفسها بعد انتهاء هذه البرامج، فبعدما شاركت في برنامج «ستار أكاديمي»، ورغم عدم فوزي باللقب، كنت حريصة على تطوير نفسي، ودرست الموسيقى والتحقت بـ «ذا فويس» في تركيا».
وأضافت: خطواتي الفنية لم تتوقف، ولم أركز في الغناء فقط، لكن اهتممت بالتمثيل أيضا، حيث شاركت في بعض الأعمال المغربية، وقدمت مع الراحل خالد صالح بطولة مسلسل «9 جامعة الدول».