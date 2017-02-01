تداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو وثقه مواطن، لمجموعة من المقيمين السودانيين وهم يلحّون على سوداني آخر بالصفح عن مواطن سعودي صدم سيارته، وتعهدوا بتحملهم تكاليف إصلاحها.

وأظهر الفيديو حادثاً مرورياً وقع بين سيارة مواطن من نوع "لاند كروزر" وسيارة المقيم السوداني من نوع "هايلوكس"، وتجمع أشخاص حول موقع الحادث وألح أصدقاء المقيم عليه بأن يسامح المواطن ولا يأخذ منه تعويضاً على أن يتكفلوا هم بإصلاح السيارة.

وعبر مصور الفيديو عن إعجابه الشديد من تصرف المقيمين مع مقيم من بلدهم، في الوقت الذي أشاد فيه عدد من المغردين بأبناء الجالية السودانية، مؤكدين أنهم يتميزون بالأمانة وحسن التعامل، وعدّد آخرون مواقف مشابهة حدثت معهم مع مقيمين سودانيين ومقيمين من جنسيات أخرى.





