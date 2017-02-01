انتقد مايكل برادلي، قائد منتخب أميركا لكرة القدم، قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة.



وغرد برادلي، في رسالة خاصة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" قائلا: "عندما فاز ترامب في الانتخابات كنت أتمنى أن أرى شخصا مختلفا عن ذلك الذي شاهدته في الحملة الانتخابية".



وقال قائد منتخب أميركا: "كنت أتمنى أن أرى ترامب رئيسا بشكل مغاير وينجح في الاستغناء عن تلك العبارات التي كان يطلقها عن المرأة وخطابه المعادي للأجانب واستبدالها بألفاظ أكثر تواضعا وبعيدة عن النرجسية، لكن صراحة كنت مخطئا".



وأضاف برادلي: "القضية الأخيرة بشأن منع دخول المسلمين إلى أميركا تعتبر نموذجا واضحا لشخص لا يريد إقامة علاقة متصلة بينه وبين شعبه، ولا تعتبر الطريقة المثلى للدفع ببلدنا إلى الأمام".



واختار قائد المنتخب الأميركي التعليق على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إجرائه حوارا مع موقع "سبورت إلوسترد" الأميركي، تحدث فيه عن رأيه في قرار ترامب الأخير حول منع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة.



وأكد برادلي أنه فوجئ بهذا السؤال، وبأنه لم يكن جاهزا للرد عليه ولم يكن يشعر بالارتياح، لأنه لم يجد الوقت الكافي للتفكير في الموضوع، واكتفى بالرد قائلا: "مهما كانت التداعيات، وحاجة البلد لتوفير الأمن لمواطنيه، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نضحي بمبادئ هذا البلد".



وتابع: "أجبت بما كان يجول بخاطري في ذلك الوقت، ولكن الرد لم يشفِ غليلي، وكان سطحيا، وأعتقد أنني لم أكشف حقيقة الحزن والخجل الذي أشعر به بسبب هذا القرار".