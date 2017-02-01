في الوقت الذي يحتشد فيه مؤيدو المهاجرين بمطارات في دالاس وشيكاغو ونيويورك وغيرها من الولايات الأميركية تنديدا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لمنع المسافرين من سبع دول، من دخول الولايات المتحدة، نشرت إيفانكا ترامب صورة استفزت آلاف المغردين.

فقد نشرت إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب صورة لها، بفستان فضي أنيق، بصحبة زوجها جاريد كوشنر، الأمر الذي أثار سخرية وسخط العديد من المتابعين لها، في وقت تشهد فيه بعض الولايات فوضى وغضبا بسبب مرسوم ترامب.

وقاد بعض المغردين الأميركيين حملة للإفراج عن المسافرين العالقين في المطارات الأميركية، وتصدرت الوسوم عن قضية الهجرة في تويتر داخل الولايات المتحدة.

إلا أن إيفانكا شتت انتباه بعض المغردين عندما نشرت صورتها مع زوجها، دون أن تغرد بأي كلمة.

ومثلما انهالت الانتقادات والشتائم والتعليقات الساخرة والمنددة بما نشرته ابنة ترامب في وقت حرج تشهده البلاد، دافع آخرون عن إيفانكا وحريتها في نشر ما يحلو لها في أي وقت.

وفي المقابل بررت مستخدمة انتقاد إيفانكا بقولها: "لقد وقفت إلى جانب أبيها، وساعدته لكي يتم انتخابه، فضلا عن أن زوجها يعمل كأحد مستشاري ترامب"، لافتة إلى مسؤوليتها إيفانكا بشكل عير مباشر عن قرار الرئيس.

وكان ترامب عين صهره كوشنر مستشارا كبيرا للبيت الأبيض، ومسؤولا عن الصفقات التجارية والشرق الأوسط،

وغرد الممثل الأميركي وكاتب الأغاني مات دويل، معلقا على صورة إيفانكا، بقوله: "بالقطع إنك تمزحين"، مستهجنا ما نشرته ابنة الرئيس بينما تشهد الولايات المتحدة احتجاجات بشأن مرسوم الهجرة.

وعلق أحد المستخدمين على صورة إيفانكا، بقوله: "كنت أعتقد أنك أذكي من ذلك".

وكان من الممكن أن تتفادى ابنة ترامب نشر الصورة على تويتر، مراعاة لما تشهده الولايات المتحدة من احتجاجات مناهضة للأمر التنفيذي لترامب بشأن المهاجرين، وتكتفي بوضعها على الصفحة الخاصة بها على انستغرام فقط، لكنها لم تفعل وأعادت نشرها على تويتر.

وعلى تويتر فقط حازت الصورة على أكثر من 16 ألف إعجاب (LIKE)، ونحو ألفين من إعادة التغريد (RETWEET)، وأكثر من 6 آلاف تفاعلا بالرد (REPLY).

يذكر أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا، الجمعة الماضية، يمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، لمدة أربعة أشهر، ومنع أيضا المسافرين من سوريا وست دول إسلامية أخرى من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

وإلى جانب سوريا يشمل الحظر المسافرين من حملة جوازات السفر الصادرة من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.