ألقت الديلى ميل الضوء على اختلاف الفنان أرنولد شواريز نجر، الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول تصريحات الأخير بحظر 7 دول من ذات الأغلبية المسلمة من الهجرة للولايات المتحدة، وقال مهاجما الرئيس الأمريكى من الجنون أن نرى غبيا فى البيت الأبيض.



وأضاف أرنولد شواريز نجر أن الأمر الذى صدر على عجل وضع الناس فى موقف حرج، فالمشكلة الحقيقية هى الموافقة عليه والإصرار على تطبيقه بشدة، وكان لابد أن يتم دراسته بتركيز ووضعه على الطريق الصحيح.



وأضاف الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا: أنا أعرف ما الذى دفعه إلى اتخاذ مثل هذا القرار إنه يخشى القادمون من أماكن أخرى، ولكن هذا القرار سبب ضررا للبلاد لأنه لم يطبق بالطريقة الصحيحة.



جدير بالذكر أن الفنان أرنولد شواريز نجر أحد أشهر الفنانين فى الولايات المتحدة الأمريكية وكان حاكما فى وقت سابق لولاية كاليفورنيا