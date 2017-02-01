تبحث فتاة اسكوتلندية في السادسة عشرة من عمرها عن رجل قام بدهسها بسيارته قبل أن يسعفها بنفسه، لتقدم له الشكر على عنايته بها وإنقاذه لحياتها.



كانت مورغان ماك لين (16 عاماً) تعبر الشارع وهي منشغلة بهاتفها النقال عندما صدمتها سيارة من نوع فولوفو، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.



ولم يترك سائق السيارة الذي يعمل كطبيب، الفتاة لتلقى مصيرها وحيدة، ولكنه قام بنقلها بسيارته إلى المستشفى بعد أن فتح لها مجرى للتنفس لتبقى على قيد الحياة.

وقد وصلت مورغان إلى المستشفى في حالة صحية سيئة، حيث أصيبت بنزيف في الدماغ، وكسور في الحوض.



وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، بدأت مورغان ووالدتها تريسيا بالبحث عن الرجل الذي أنقذها من الموت بعد تماثلها للشفاء، لتقديم الشكر له على ما فعل.



وقالت مورغان معلقة على الحادث: "كنت منشغلة بهاتفي فصدمتني السيارة دون أن أنتبه.

أنا أبحث الآن عن منقذي الشهم الذي لم يتركني لأموت في الشارع، وإنما أنقذ حياتي بشجاعة.

أود تقديم الشكر له لأني مدينة له بحياتي".