يعتقد الكثيرون بأن فرشاة الأسنان الكهربائية أفضل من الفرشاة العادية لتنظيف الأسنان. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

ورداً على هذا الاستفسار، أجاب طبيب الأسنان الألماني توماس فولف قائلاً إن فرشاة الأسنان الكهربائية تعمل بذبذبات تصل إلى 30 ألف ذبذبة في الدقيقة، وبالطبع لا تستطيع اليد البشرية العمل بهذه السرعة، ومع ذلك لا تعتبر الفرشاة الكهربائية أفضل في كل الحالات.

وأضاف فولف: "المهم هو إلى أي حد يتم إزالة الترسبات المتراكمة على الأسنان، وهذا يعني مدى جودة استخدام فرشاة الأسنان، بغض النظر عما إذا كانت كهربائية أم عادية".

وأردف طبيب الأسنان أن نتائج العديد من الاختبارات، أظهرت أن المتمرسين في تنظيف الأسنان يتمكنون من إزالة طبقة البلاك المتراكمة على الأسنان أكثر من الأشخاص، الذين يستخدمون الفرشاة العادية، غير أن الفرق ليس كبيراً بالدرجة، التي تجعل أطباء الأسنان ينصحون بتفضيل فرشاة الأسنان الكهربائية.

وبشكل عام، أكد فولف على أهمية تنظيف كل الأسنان جيداً، ثم تمرير الفرشاة عدة مرات على اللسان أيضاً.