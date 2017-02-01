هل تعلمون أن هناك جملة من العادات والسلوكيات تواظبون على فعلها بعد الطعام، ومن شأنها أن تتسبب لكم أضرارًا حقيقية؟

إذ إن لبعض العادات والسلوكيات التي يقوم بها الإنسان إثر تناول الطعام، أثر سلبي كبير على الصحة، ومن ثم، من أجل سلامتك، يقترح المختصون ألّا تقوم بمثل هذه السلوكيات.

وفيما يلي 6 تصرفات وسلوكيات، ينصحنا الخبراء بتجنبها بعد تناول الطعام، كما جاءت في تقرير صحيفة Yeni Akit التركية.

1- فك حزام السروال

إذا قمت بفك حزام سروالك بعد تناول الطعام، فمن الممكن أن يتسبب ذلك في مشاكل صحية بالأمعاء.

وفي حال داومت على هذه العادة فترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل معوية حادة، أو الإصابة بسرطان القولون.

2- النوم

في الواقع، إثر تناول الطعام، يذهب بعض الأشخاص إلى النوم مباشرة. فيما تقوم المعدة بهضم الطعام أثناء اللاوعي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث التهابات بالأمعاء ومشاكل في المعدة.

3- تناول الفاكهة

إن تناول الفاكهة بعد الطعام مباشرة ليس له أي فائدة تذكر؛ بل على العكس تماماً، قد يتسبب ذلك في ضرر كبير؛ لأن الفاكهة التي سوف تأكلونها بعد الطعام، ستأخذ مكان الهواء الموجود في المعدة.

وينصح خبراء التغذية بتناول الفاكهة بعد ساعة أو اثنتين من تناول الطعام.

4- شرب الشاي

إن شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، يُصعّب على المعدة هضم البروتينات؛ بسبب كمية الأحماض الكبيرة التي يحتوي عليها.

5- الاستحمام

إن الاستحمام يزيد من تدفق الدم، ويتركز هذا التدفق بالأساس في اليدين والقدمين. ومن ثم، تقل كمية الدم المتدفقة إلى المعدة، ما يؤدي إلى بطء عملية الهضم.

6- المشي

المشي بعد تناول الطعام مباشرة يؤثر على الجهاز الهضمي وعملية الأيض.

ونتيجة لذلك، يفقد الطعام كل الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه ويصبح بلا فائدة.