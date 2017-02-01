«أعشق روايات إحسان»

الفنانة المصرية ميرفت أمين بعد تعاقدها على المشاركة في بطولة مسلسل «لا تطفئ الشمس»، وهي من أشهر روايات الاديب إحسان عبدالقدوس، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وكتب سيناريو الحلقات السيناريست تامر حبيب في معالجة جديدة، ومعروف ان هذه الرواية قدمتها السينما في عام 1961 وقام بالبطولة شكري سرحان وفاتن حمامة، كما قدمها التلفزيون بعد عدة سنوات كمسلسل كان مولدا فيما بعد للنجم صلاح السعدني.