يكلف التدخين غاليا لاسيما في الدول النامية، اذ يستحوذ على 6% تقريبا من النفقات العالمية المكرسة للصحة و2% من اجمالي الناتج الداخلي العالمي على ما اظهرت اول دراسة انجزت بهذا الشأن.

ونشرت الدراسة الثلاثاء في مجلة «توباكو كونترول» وهي تظهر ان الكلفة الاجمالية للتدخين في العام 2012 وصلت الى 1436 مليار دولار في العالم من بينها 40% في الدول النامية.

وشددت الدراسة على ان ابحاثا سابقة تناولت كلفة التدخين الا انها ركزت على الدول ذات المداخيل العالية.

وجمع الباحثون في اطار هذه الدراسة بيانات في 152 دولة تمثل 97% من مجمل المدخنين في العالم.

وقيم الباحثون كلفة التدخين مع احتساب النفقات المباشرة (الدخول الى المستشفى والعلاجات) والنفقات غير المباشرة التي تحتسب على اساس الانتاجية الفائتة بسبب الامراض والوفيات المبكرة.