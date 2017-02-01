حطمت الإعلامية اللبنانية الكفيفة داليا فريفر آخر تسجيلات كتاب غينيس عن فئة أطول حوار تلفزيوني مباشر لأكثر من شخصية من مجال مختلف، حيث تمكنت يوم السبت الفائت من استضافة 91 شخصية خلال 24 ساعة في بث مباشر ومتواصل عبر «تلفزيون لبنان» الرسمي.

واستطاعت فريفر في الساعات الـ12 الأولى من البث محاورة 43 ضيفا وهو الرقم القياسي الذي حققته بمعدل ربع ساعة لكل ضيف، إذ انطلقت في حوارها عند الساعة الثامنة من صباح السبت 28 يناير وختمته صباح الأحد، حيث نالت شهادة غينيس من مندوبيه الذين حضروا إلى التلفزيون، وراقبوا تطبيق الشروط.

وقد حققت فريفر بإنجازها انتصارا جديدا لتلفزيون لبنان الذي أخرجته مزاحمة المحطات الخاصة في لبنان من المنافسة، كما سلطت الضوء على قدرات ومواهب إعلامية مميزة لم تنل فرصتها بعد، وأكدت أن الصبية التي فقدت بصرها في عمر 18 سنة تتفوق مضمونا وموهبة في زمن البوتوكس واللهاث خلف الرايتينغ.

وحول اللغط في عدد الضيوف والساعات التي أدخلتها «غينيس»، أكدت فريفر «أنه كان علي كسر الرقم المسجل في عام 2014، أي 72 ضيفا خلال 24 ساعة، رقم عملنا على تجاوزه خلال الشهرين الأخيرين بمعدل 15 دقيقة لكل ضيف».

وتضيف: «لاحظنا وبشكل مفاجئ أن هذا الرقم تبدل على موقع غينيس بطريقة غريبة في اليوم الأخير قبل مباشرتي بالتحدي، ونشر رقم جديد هو 171 ضيفا إنما بشروط مختلفة أي بمعدل 5 دقائق تقريبا.

بالنسبة لي لا أعتبر أن حوارا مدته 3 أو 5 دقائق مادة إعلامية صالحة للبث». وتوضح: «سنعرف حقيقة ما جرى وكيف نشر هذا الرقم من دون صورة أو إثبات أو فيديو.

وفي حال ثبت أن الرقم المنشور صحيح فسنعاود كسره من دون تردد». وتؤكد فريفر أنها كانت على وعدها للمشاهدين اللبنانيين، وتعلق: «شهادة غينيس أعتز بها، لكن الشهادة الأهم والأغلى هي شهادة اللبنانيين ودعم الناس وأهدي وطني هذا النجاح.

سنعاود العمل في فترة لاحقة على الرقم الجديد الذي ظهر حديثا على موقع غينيس، وسنحاول معرفة خلفيات هذا التغيير خصوصا أن المندوبين الموجودين معنا لم يكونوا على علم بهذا الرقم المستحدث».