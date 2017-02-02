كشف الفنان المصري هشام سليم، عن تجربته مع المخدرات خلال سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه تناولها مرة واحدة فقط في حياته .

وقال هشام سليم خلال لقائه ببرنامج العاشرة مساءً المعروض على فضائية دريم ، أن والده كان صديقه وكان يتحدث معه في كل شيء حتى انه اخبره بتعاطيه مادة مخدرة في امريكا فلم يغضب منه بل سأله طب حسيت بايه؟ .

واضاف هشام سليم بأنه اجابه بالقول أنه شعر بنشاط وحيوية وانه يستطيع ان يركص من مصر الى الاسكندرية عشر مرات وأضاف لم أنم لمدة اربع وعشرين ساعة واحسست بصداع رهيب ثم نمت اربع وعشرين ساعة فكان جواب والده انه سعيد لانه طالما قال ذلك فإنه لن يكرر تجربة المخذرات مرة ثانية.