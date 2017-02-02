اختار متظاهرون من أصول عربية، قيل إنهم من الجنسية المصرية، طريقة مبتكرة وطريفة للتظاهر في المطارات الأمريكية، التي توافد إليها مئات الآلاف من الأمريكيين منذ أيام للاعتراض على قرار الحظر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطني سبع دول.

وظهر قائد المتظاهرين مرتقيا فوق الآخرين، وهو يكرر بالإنجليزية بشكل متقطع بغرض إضفاء الحماس: "أؤمن أننا نستطيع أن نفوز"، ويكررها بطريقة نغمية قبل أن يبدأ بقرع الطبلة مع آخرين ويشاركه الجمهور الغناء بطريقة طريفة.

ولقي الفيديو تداولا واسعا، ورأى فيه الأمريكيون طريقة جديدة للتظاهر على وقع "الطبلة"، حيث يأتي متزامنا مع فيديوهات كثيرة لهذه المظاهرات تبرز جانب حس الطرافة لدى المتظاهرين المعترضين على قرارات ترامب الموصومة بـ "العنصرية".