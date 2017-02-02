لحظات مرعبة عاشها أب من الصين بعدما اضطر لإلقاء طفله الرضيع باتجاه المارة بعدما غرقت سيارته في مياه نهر بمدينة تشانغده في مقاطعة هونان.

كان في السيارة ستة من أفراد العائلة متجهين إلى منزلهم بعد احتفالهم بالسنة الصينية الجديدة وكانوا على وشك عبور جسر، قبل أن تنحرف سيارتهم وتغرق.

وتم تصوير اللقطات ونشرها على الانترنت يوم 28 يناير، ولكنها لم تظهر لحظة وقوع السيارة في النهر.

وبينما بدأت السيارة في الغرق رمى الأب طفله الرضيع للمارة بهدف إنقاذه، ونجح باقي أفراد الأسرة من الخروج من السيارة قبل لحظات من غرقها تماما.

وعمل المارة على مساعدة الأسرة على الخروج من المياه ونقلهم إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.