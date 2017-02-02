ماذا سيحصل للسيارة اذا غيرت فجأة علبة السرعة الى الخلف وهي سائرة الى الأمام بسرعة 110 كم في الساعة؟



ما حصل في التجربة يفتح الباب للحديث عن جزء أساسي من علبة السرعة الأوتوماتيكية وهو قابض الأمان.



والناقل الحركي الأوتوماتيكي أو ما يعرف بـ"علبة السرعة" هو تطوير لصندوق التروس المعتاد الذي يستخدم في نقل الحركة في السيارة من المحرك إلى المحور الدوار إلى العجلات.



وفي الفيديو فإن نظام الحماية الموجود لمثل هذه الحالات عطّل أمر "التروس" للعجلات وهو موجود في أغلب أجهزة نقل الحركة الأوتوماتيكية وهو يحد من معدلات تغيير السرع الممكنة لتكون متاحة فقط بمعدل سرعة واحدة سواء للأسفل أي الإبطاء أو الأعلى في حالة التسارع.



جدير بالذكر أن الفيديو يظهر أن أمر الحركة للوراء R سرى على بقية أجهزة السيارة باستثناء علبة السرعة وهو ما يعلله ظهور الكاميرا الخلفية للسيارة والتي تستخدم في حالة الركن.