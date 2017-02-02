في بادرة اجتماعية فريدة من نوعها تعكس كرم وجود وعطاء أبناء الإمارات، وحرصهم على ترسيخ مبادئ الخير، تجاوبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع تغريدة نشرها شاب سعودي على حسابه في «تويتر» تفيد بقضاء شهر عسله في دبي، ليتفاجأ باستجابة سريعة من أحد مسؤولي إقامة دبي يبلغه بأن الإدارة ستهتم بتفاصيل وصوله إلى دبي.

وكان المغرد السعودي قد تفاعل مع تغريدة نشرتها إقامة دبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وضمن جهود اللجنة الثقافية بالإدارة، تضمنت فيديو للفنان السعودي محمد عبده يشكر فيها إقامة دبي ويقول فيها «أنتم الآن تحققون مقولة محمد بن راشد بأنكم أسعد شعب ببسمتكم الدائمة».

وتضمن رد المغرد السعودي: «غردت عن دبي أنه راح يكون شهر العسل فيها.. وعلى طول يجيني فولو من إقامة دبي، وأخذوا تفاصيل رحلتي وموعد وصولي واتصل فيني الضابط سالم بن علي قال: محضرين لكم مفاجأة، والله يعجز الكلام بصراحة في عيال زايد ومحبتهم وبالخصوص دبي دار الحي».

وقد استقبل فريق إدارة الاتصال المؤسسي بإقامة دبي المغرد السعودي وزوجته لحظة وصولهما مطار دبي الدولي بالورود وقدم لهما هدية ترحيباً بهما في الدولة، ورافقهما بعدها إلى مقر إقامتهما.

وبهذا الصدد قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نحظى بقادة يولون الإعلام الاجتماعي اهتماما كبيرا، ومنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يراه سموه فيه من قيمة كبيرة في تحقيق التواصل المباشر بين القائد وشعبه.

ومن جانبه أعرب المغرد السعودي عن شكره وامتنانه وتقديره للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.