«وصية ملحم بركات»
الفنان معين شريف يكشف عن الوصية التي أوصاها له الموسيقار الراحل ملحم بركات قبيل وفاته، حيث قال: «قبل يومين من رحيله، أوصاني بسورية والوفاء لسورية، وأخبرني بأن سورية لم تتركني منذ بداياتي وربما لن تتركني حتى بعد مماتي».
«سيكون ذلك بمنزلة الكارثة»
مسؤولو الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون وهم يعربون عن مخاوفهم من ان تتحول الخطابات، خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية، إلى خطابات سياسية بعد النقد اللاذع الذي وجهه بعض الفنانين، ومنهم النجمة ميريل ستريب، للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
«انتظروني بعد غياب»
الفنان الكوميدي محمد هنيدي يبدأ تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «عنترة ابن ابن ابن شداد» مع الفنانة التونسية درة ولطفي لبيب وحمدي المرغني ومحمد ثروت وعدد من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ويعود به هنيدي إلى السينما بعد غياب عامين منذ آخر أفلامه «يوم ملوش لزمة» عام 2015.
«لا أنصح باتباع نظام غذائي صارم من أجل المحافظة على الرشاقة»
سيدة الأعمال والممثلة الاسترالية إيل ماكفرسن تكشف في لقاء مع مجلة «حافظي على قوامك» سر احتفاظها برشاقتها على الرغم من بلوغها الثانية والخمسين بالقول إنها تفضل الالتزام ببعض القواعد البسيطة في هذا المجال مثل تناول غذاء متوازن، ممارسة الرياضة وتبادل المشاعر الودية مع الآخرين، فالإحساس بالسعادة النابع من الداخل يساعد جدا في المحافظة على اللياقة والجمال.
«ربما أصبح نجمة»
ابنة باراك أوباما الكبرى «ماليا» البالغة من العمر 18 عاما بعد ان بدأت بعمل جديد في المجال الذي تحبه في هوليوود. وتعمل ابنة أوباما حاليا كمتدربة لصالح شركة «هارفي وينستين» للإنتاج السينمائي، وقررت قضاء فترة راحة لمدة عام، بعد إنهاء دراستها الثانوية العام الماضي، معظمها في التدريب بمجال السينما، وقالت مازحة: سأجرب حظي فربما صرت نجمة.